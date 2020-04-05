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05.04.2020 - 17:42 | | İHA

Balkondan düşen adam yaralandı!

Çorum’da 30 yaşındaki bir kişi evinin 4 metre yükseklikteki balkonun düşerek yaralandı.

Balkondan düşen adam yaralandı!

Olay, merkeze bağlı Hamamlıçay köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah P. (30) isimli şahıs evinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten aşağı düştü. Durumu fark eden yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye giden sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Emrah P., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

 

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