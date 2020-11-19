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19.11.2020 - 15:38 | | DHA

Balkondan düşen Selda, ağır yaralandı!

Adıyaman’da, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Selda Avcı (23), ağır yaralandı.

Balkondan düşen Selda, ağır yaralandı!

Olay, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Selda Avcı, 7 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonundan düştü.

Avcı'yi görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, Selda Avcı'yı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Acil serviste tedaviye alınan Avcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

 

 

 

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