19.11.2020 - 15:38 | | DHA
Balkondan düşen Selda, ağır yaralandı!
Adıyaman’da, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Selda Avcı (23), ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Selda Avcı, 7 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonundan düştü.
Avcı'yi görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, Selda Avcı'yı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Acil serviste tedaviye alınan Avcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Paşinyan'ın istifasını isteyenler caddelere çıktı! Dehşet anları...Resmi açıklamalarla uyutulan işgalci Ermenilere taşınmaları için son dakikada bir gün süre verildi, geri sayım sürerken bu kez başka bir itiraf yapıldı. Dağlık Karabağ'da bozguna uğrayan Ermenistan artçı şoklarla sarsılırken, Paşinyan'ın istifasını isteyenler bugün Erivan'ın ana caddelerine çıkınca dehşet anları yaşandı.