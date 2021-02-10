MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Balkondan düşen yaşlı adamın duran kalbi! Ailesi korkuyla bekledi
ABONE OL
10.02.2021 - 14:37 | | DHA

Balkondan düşen yaşlı adamın duran kalbi! Ailesi korkuyla bekledi

Adana’da balkondan ağaçtaki limonları toplamak isterken düşen Ali Rıza E.’nin (67) kalbi durdu. Yaşanan olayın ardından gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın duran kalbini çalıştırıp hastaneye sevk etti.

Balkondan düşen yaşlı adamın duran kalbi! Ailesi korkuyla bekledi

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İki katlı müstakil evinin arka balkonuna çıkan Ali Rıza E., bahçesindeki ağaçtan limon toplamak isterken dengesini kaybedip, düştü.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ali Rıza E.’nin kalbinin durduğu belirlendi.

AİLESİ KORKUYLA BEKLEDİ

Sağlık görevlileri, ambulansa aldığı Ali Rıza E.’ye kalp masajı yaptı. Yaşlı adamın eşi Belkıs E. ile kızı Nigar E. ise panik ve korkuyla beklemeye başladı. Ali Rıza E.’nin kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Ali Rıza E., daha sonra ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

 

 

 

Hukuk öğrencisi kendisinden 51 yaş büyük kişiyle evlendiGüney Afrika’da 29 yaşındaki hukuk öğrencisi Terzel Rasmus kendisinden 51 yaş büyük Wilson Rasmus ile evlendi. 2016 yılında tanışan çift, birbirlerini görür görmez aşık olduklarını ve aralarındaki yaş farkını önemsemeden evlilik kararı aldıklarını söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: MİT'ten operasyon! İbrahim Parım Türkiye'ye getirildi

Son dakika: MİT'ten operasyon! İbrahim Parım Türkiye'ye getirildi

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş aşı randevusu açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş aşı randevusu açıklaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet