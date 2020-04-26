Baltalı baba cinayetinde flaş gelişme! Anne ve arkadaşı da...

Olay, geçen 20 Nisan'da Banaz ilçesine bağlı Bağkonak köyünde yaşandı. Ali Kalem ile babası Ahmet Kalem arasında, tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kalem, babasını başına ve sırtına baltayla vurup, öldürdü. Cesedini de Yeşilyurt köyü İbikli mevkisi yakınlarındaki ormanlık alana gömdü.

4 GÜN SONRA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

4 gün sonra çektiği vicdan azabına dayanamayan Ali Kalem, Banaz İlçe Jandarma Karakolu'na gidip, teslim oldu. Kalem ifadesinde, 4 gün önce babasını öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü, babasının alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu, yıllardır annesine ve kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Kalem, olay sırasında evde yalnız olduklarını da söyledi. Jandarma ekipleri, Ali Kalem'in gösterdiği yerde yaptığı kazıyla baba Ahmet Kalem'in cesedini buldu. Ceset, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Ahmet Kalem'in cenazesi Banaz'ın İslam Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defnedildi. Ali Kalem ise dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ARKADAŞI VE ANNESİ GÖZALTINA ALINDI

İlk ifadesinde Ali Kalem, olay sırasında annesi Hatice Kalem'in evde olmadığını söylemişti. Ancak, Banaz İlçe Jandarma Karakolu ekiplerinin yaptığı araştırmada, annenin de olay sırasında evde olduğu, ayrıca Ali Kalem'in babasının cesedini arkadaşı Y.D. ile birlikte ormana gömdüğü ortaya çıktı. Jandarma bu gelişmeyle birlikte anne ve oğlunun arkadaşını da bugün gözaltına aldı. Ali Kalem'in arkadaşını eve çağırıp, yardım istediği, cesedi battaniyeye sarıp, otomobile koyup ormanlık alana birlikte gömdükleri belirlendi. Anne Hatice Kalem'in sorgusu sürerken, Y.D. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.