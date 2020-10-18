Baltalı dehşet! Komşular birbirine girdi

Olay, Yeşilkent Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (50) ve karısı A.Ç. bir süre önce kavgalı oldukları öğrenilen 3 komşusu ile ‘evinin önüne araba park etme’ meselesi yüzünden tartıştı.
Tartışmanın ardından 3 kişi M.Ç.’yi başından, eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına alırken, baltayla başından yaralanan M.Ç. ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta konuşuyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehir Stadı'nda düzenlenen AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında Karabağ mesajı verirken, "Ne diyorlar Minsk 3'lüsü. Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Bunlar her türlü silahlı desteği veriyorlar. Azerbaycan Ermenilerden topraklarını kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. İnanıyorum ki bu toprakları Ermenilerden alacaklar. " ifadelerini kullandı.