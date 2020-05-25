25.05.2020 - 18:08 | | AA
Baltalı dehşet! Yaralılar var
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde silahlı ve baltalı kavgada 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Aşut köyünde, köy muhtarı Ahmet Oktay Elmas ve akrabası İsa Elmas ile Ersin ve Samet Karaçimen arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda muhtar Ahmet Oktay Elmas'ın tabancayla ayaklarına ateş açtığı Ersin Karaçimen yaralandı. Bu sırada İsa Elmas ve Samet Karaçimen de baltayla birbirlerini yaraladı.
Yaralanan 3 kişi, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet Karaçimen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Zanlı muhtarı gözaltına alan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimlerine ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 81 İl Teşkilatı ile videokonferans yöntemiyle bayramlaştı. İl Teşkilatına seslenen Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hazmedemeyenlerin insanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. 2023 seçimlerine kadar yoğun gayret içinde olmalıyız. Seçimlere kadar durmak yok, yolumuza devam etmeliyiz" dedi.