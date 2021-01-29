MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bandırma'da feci kaza! 3 ölü 9 yaralı var...
ABONE OL
29.01.2021 - 00:45 | | AA - İHA

Bandırma'da feci kaza! 3 ölü 9 yaralı var...

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde işçi taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 9 kişi de yaralandı.

Bandırma - Biga Karayolu Hıdır Kavşağı Mevkii'nde meydana gelen kazada tavukhane sarım işçilerini taşıyan Galip D. idaresindeki 10 AEM 464 plakalı 12 kişilik minibüs, İsmail D. yönetimindeki 46 ACS 581 plakalı dorse takılı 46 EJ 660 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Galip Dinçer ile minibüsteki işçilerden Hüsemettin Sargın ve Mehmet Durgut yaşamını yitirdi. Minibüste bulunanlardan ikisi Suriye uyruklu toplam 9 kişi de yaralandı.

Bandırmada feci kaza 3 ölü 9 yaralı var...



Yaralılar kaza yerine gelen çok sayıda ambulans ile Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Balıkesir'de işçi servisi tırla çarpıştıBalıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manisa'da silahlı saldırı! 3 polis yaralandı

Manisa'da silahlı saldırı! 3 polis yaralandı

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Son dakika! Askerlik 18 aya mı çıktı, kaç ay oldu? Askerlik 18 ay mı olacak?

Son dakika! Askerlik 18 aya mı çıktı, kaç ay oldu? Askerlik 18 ay mı olacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet