Bandrol gerçek içki sahte

Piyasa denetlemesi yapan Tütün ve Alkol Piyasalarını Denetleme Kurulu (TAPDK) yetkilileri, alkollü içki ithalatı yapacağını ileri sürüp kendilerinden bandrol alan bir şirketin ürettiği rakının renginden, viskinin ise kıvamından şüphelenerek inceleme başlattı. Yüklü miktarda bandrol teslim edilen şirketin paravan bir şirket olduğuna kanaat getiren TAPDK, bandrollerin dijital aktivasyonunu iptal ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Harekete geçen polis ekipleri, şebekenin Arnavutköy’deki deposuna baskın düzenledi. Depoda piyasa değeri 3 milyon lira değerinde 8 bin 305 şişe sahte içki ele geçiren polis, şebekenin 3 mensubunu gözaltına aldı. Bağcılar’da düzenlenen ikinci operasyonda da bin 200 litre etil alkol ele geçirildi.