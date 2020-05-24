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24.05.2020 - 19:07 | | DHA

Bangladeş'te corona tedavileri yapılmadı! Türkiye'ye getirildiler

Son dakika haberine göre, Bangladeş'te corona virüse yakalanmalarına rağmen tedavileri yapılamayan Türk Vatandaşı Tuba Ahsan, Bangladeşli eşi Mossaddoue Ahsan ile 3 yaşındaki 1'i kız 1'i erkek ikizleri Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Bangladeş'te corona tedavileri yapılmadı! Türkiye'ye getirildiler

Bangladeş'te yaşayan Türk Vatandaşı Tuba Ahsan, Bangladeşli eşi Mossaddoue Ahsan ile 3 yaşındaki 1'i kız 1'i erkek ikizleri, koronavirüse yakalandı. Ailenin tedavisi Bangladeş'te yapılamayınca Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık tarafından Bangladeş'e ambulans uçak gönderildi. Tuba Ahsan, Mossaddoue Ahsan ile 3 yaşındaki ikizlerini alan ambulans uçak, 18.30 sıralarında Türkiye'ye gelerek Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Burada ambulansa alınan aile, tedavilerinin yapılacağı Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne sevk edildi.


Bangladeşte corona tedavileri yapılmadı Türkiyeye getirildiler



69 ÜLKDEN 750 VAKA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

2008 yılından buyana hava ambulans hizmeti veren Sağlık Bakanlığı, bu hizmeti, 3 uçak ve 17 ilde konuşlu, 17 helikopterle sürdürüyor. Hava ambulansının başladığı 2008 yılından bugüne kadar, helikopter ambulans ile 33 bine yakın vaka, uçak ambulans ile 14 bini aşkın vaka taşındı. Yine yurt dışından 69 ülkeden 750 vaka ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirildi.

 

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