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10.02.2021 - 15:01 | | DHA

Banka ATM'sine tüküren kişi tepki çekti!

Aydın’da, özel bir bankanın ATM tuşlarına tüküren kimliği belirsiz kişi tepki çekti. Yaşanan olayın ardından ATM, 1 saat süren dezenfekte işleminin ardından tekrar hizmete açıldı.

Banka ATM'sine tüküren kişi tepki çekti!

Aydın’da pandemi kurallarına göre hareket eden vatandaşlar, bir bankanın ATM tuşlarında gördükleri tükürük izlerine tepki gösterdi.  Aydın’ın Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki özel bir bankanın ATM'sine dün kimliği belirsiz kişiler tarafından tükürüldü.

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ATM'nin tuşlarına yapışan tükürük lekelerini fark eden vatandaşlar, olayı banka görevlilerine bildirdi. Bunun üzerine ATM bir süre hizmete kapatılarak dezenfekte edildi. ATM’yi bekleyen ve işlem yapmak isteyen vatandaşlardan dolayı bölgede yoğunluk oluştu. Yaklaşık 1 saat süren dezenfekte çalışmasının ardından ATM tekrar hizmete açıldı. Banka yönetiminin kameralardan öfkeli vatandaşı tespit edebileceği bildirilirken polis ekiplerine bu konuda bir şikayet olmadığı öğrenildi. 

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