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30.03.2020 - 14:16 |

Banka çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Dünya genelinde corona virüs vakası 700 bini geçti. Dünya, corona virüs salgını ile mücadele ediyor. Corona virüs önlemleri nedeniyle bankaların çalışma saatlerinde de değişiklik yaşandı. Türkiye Bankalar Birliği, bankaların çalışma saatlerine yönelik bir tavsiye kararı aldı. Peki bankaların çalışma saatleri nedir?

Banka çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Corona virüs ile ilgili çeşitli haberlere gündeme gelmeye devam ediyor. Corona virüsle mücadele için çeşitli tedbirler alınıyor. Alınan önlemler arasında bankaların çalışma saatleriyle ilgili bir detay bulunuluyor. Türkiye Bankalar Birliği, bankaların çalışma saatlerini ilgilendiren kararı aldı. İşte bankaların çalışma saatleri…

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATİ NEDİR?

TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak yer aldı.

DenizBank

12.00-17.00 saatleri arasında şubelerden hizmet verecek olan DenizBank, bankacılık işlemlerinin 7/24 MobilDeniz, internet şubesi, DenizKartım ve fastpay gibi dijital kanallardan, ATM'lerden veya 0850 222 0 800'ü arayarak iletişim merkezlerinden gerçekleştirilebileceğini aktardı.

QNB Finansbank

Tüm şubelerde 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

Yapı Kredi

Tüm şubelerinde 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyuran Yapı Kredi, bankacılık işlemlerinin öncelikli olarak Yapı Kredi Mobil'den, Yapı Kredi İnternet Şubesi'nden, müşteri iletişim merkezinden ve ATM'lerden yapılabileceğini belirtti.
Garanti BBVA

23 Mart itibarıyla 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayan banka, müşterilerinin finansal işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmesi için yeni bir değerlendirmeye kadar ATM'lerden günlük para çekme limitlerini en yüksek tutar olarak 5 bin liraya çıkarttı.

İş Bankası

Şubelerinde 12:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

HALKBANK

Halkbank, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

İstanbul‘da toplu taşıma denetiminde ilginç diyaloglar kameradaKağıthane’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını denetleyen Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, durdurduğu bir taksiciye 4 yolcu taşıması nedeniyle idari para cezası uyguladı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimde, maske takmayan bir minibüs şoförü, “midem bulanıyor” diyerek kendini savunurken, “sosyal mesafe” kuralına uymayarak hem yan yana oturan hem de maske takmayan bir çiftin ise, “Biz zaten aynı evde yaşıyoruz” dedi.
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