Bankalar bugün açık mı? 24 Nisan Bankalar bugün hizmet veriyor mu?

Bankalar bugün açık mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında 22 Nisan 24:00'de başlayan sokağa çıkma yasağı bugünde devam ediyor. Banka şubelerinde işlemleri olan vatandaşlar Bankalar bugün açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Bankalar bugün hizmet verecek mi?

BANKALAR BUGÜN AÇIK OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta bankalar bugün kapalı olacak. Sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı şehirlerde ise bankalar bugün hizmet vermeye devam edecek

TBB: Banka şubeleri 24 Nisan'da kapalı olacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerinin 24 Nisan'da kapalı olmasını kararlaştırdığını açıkladı.

TBB'den yapılan açıklamada, karar ile ilgili şöyle denildi:

"T.C. İçişleri Bakanlığının 21 Nisan 2020 tarihli 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması' kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacaktır.

"Bu çerçevede, kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 tarihi olan müşterilere; her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması, veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan 2020 tarihine ötelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."