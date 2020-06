Banko piyango oyna | Banko Piyango nasıl oynanır, nedir, sonuçlar nereden öğrenilir?

Haftanın yedi günü yapılan Banko piyango oyunu vatandaşları meraklandırdı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Banko piyango oyunu nasıl oynanır, bilet nereden ve nasıl alınır? Sonuçları ne zaman açıklanır? İşte Banko piyango oyununa dair bilinmesi gerekenler...

BANKO PİYANGO NEDİR?

MPİ tarafından gerçekleştirilen haftanın her günü tek çekilişle belirlenen sonuçlar ile banko piyango oyunu tamamlanıyor.

Şanslı 5 rakam için 1 kişiye 50 bin lira, son 4 rakam için 9 kişiye 500 lira, son 3 rakam için 90 kişiye 50 lira, son 2 rakam için 900 kişiye 10 lira ve son 1 rakam için de 9 bin kişiye amorti kazandırıyor.

BANKO PİYANGO NASIL OYNANIR?



Bilet satışları her gün saat 22.15 ile ertesi gün saat 21.30 arasında internet üzerinden sanal bayiler aracılığıyla gerçekleştiriliyor.



Her gün bütün ikramiye grupları için sadece bir kez çekiliş yapılıyor.. Bu kapsamda çekilişler, her gün saat 22.00 itibarıyla idarenin Kızılay Hizmet Binası'nda gerçekleştiriliyor ve internet sitesinden canlı yayınlanıyor.

BANKO PİYANGO BİLET ÜCRETİ NE KADAR?

Bilet bedeli 2 lira.

BANKO PİYANGO SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Banko Piyango çekilişine katılan vatandaşlar, sonuçları Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden bilet numarası ve katıldığı tarihi seçerek sonucu sorgulayabilir.

BANKO PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ