MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Banyoda uyuşturucu yetiştirme düzeneği ile yakalandılar
ABONE OL
06.05.2020 - 09:11 | | AA

Banyoda uyuşturucu yetiştirme düzeneği ile yakalandılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu baskın düzenlediği evin banyosunda ışıklı sistemle kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Banyoda uyuşturucu yetiştirme düzeneği ile yakalandılar

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde jandarma ekiplerine E.K.'ye ait evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı geldi. Bunun üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Mahmutlar Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek ismi geçen şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan çalışmalar sonucu savcılıktan alınan izinle şüpheli şahsın evinde ve deposunda yapılan aramada banyoda uyuşturucu yetiştirmek için ışıklı sistem kurulduğu belirlendi. Banyoda 31 kök kenevir bitkisi, oturma odasında kanepe altında 15 gram kubar esrar ile projektör, güç kaynağı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Şüpheli E.K.'nin yanı sıra evde bulunan M.Ö., N.E. ve M.A.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

 

 

 

Milliyet'te Gündem (6 Mayıs 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Hastaları çabuk iyileştiriyor...

Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Hastaları çabuk iyileştiriyor...

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir, dilekler ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, gecesi ne zaman ve nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir, dilekler ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, gecesi ne zaman ve nasıl dilek tutulur?

Sıradaki Haber