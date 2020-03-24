Baraj 3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Baraj dizisi 13. son bölüm kesintisiz tek parça izleme linki yayınlandı mı?

BARAJ 2. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Nehir’in barajda bir süre daha kalmaya karar vermesi Nazım’ı çıkmaza sokar. Attığı yalan başına dert olmuştur. Tarık şartlarını kabul edene kadar Nazım’ı zorlayacaktır. İkili arasındaki anlaşmazlık Nazım’ın gerçeği anlatmaya karar vermesi ile sonlanır. Ancak Nazım için gerçeği anlatmak giderek zorlaşacaktır. Git gide daha çok Tarık’a muhtaç olmaya başlayacaktır. Tarık oyunu sürdürmeye karar verir ancak Nehir’in tanıdığı birçok kadından farklı olması onu hiç tanımadığı duygularla karşı karşıya getirecektir. Atılan her yalan daha fazla gerçeği birbirine bağlayacaktır. Zerrin, Nehir’in kendi başına karar verip şehir dışına çıkmasına şaşırır. Ama döneceğinden emindir. Ekrem ile dolandıracakları yeni hedefleri araştırırlar. Zahra Tarık’a yakın olmanın yollarını arar. Bu sırada Nazım’ın boşladığı inşaat alanında işçiler disiplini bozmaya başlayacaktır.



BARAJ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Baraj 3. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

BARAJ 2. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

Baraj 2. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...