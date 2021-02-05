Baraj doluluk oranlarÄ± 2021 grafik | Ankara - Ä°stanbul - Ä°zmir Genel baraj doluluk oranlarÄ± ne kadar?

Baraj, eski zamanlardan beri insanlÄ±ÄŸÄ±n su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak ve tarÄ±msal alanlarÄ±n sulanmasÄ± amacÄ±yla inÅŸa edilen su yapÄ±larÄ±dÄ±r. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n modern barajlarÄ± stratejik Ã¶neme sahiplerdir. Ã‡Ã¼nkÃ¼;

Enerji Ã¼retiminde geliÅŸmekte olan Ã¼lkelerde bÃ¼yÃ¼k pay sahibidirler.

Ãœlkenin tarÄ±msal hayatÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±rlar.

TaÅŸkÄ±n Ã¶nleme amacÄ±yla inÅŸa edildiklerinden, yÄ±kÄ±lmalarÄ± halinde bÃ¼yÃ¼k alanlarda su baskÄ±nlarÄ± yaÅŸanmaktadÄ±r.

Bir Ã¼lkenin enerji Ã¼retiminin en doÄŸal ve en ucuz yoludur. Hidroelektrik enerji Ã¼reten barajlar, diÄŸer enerji Ã¼retim tÃ¼rlerine gÃ¶re daha Ã§evrecilerdir. YalnÄ±z son zamanlarda bÃ¼yÃ¼k barajlarÄ±n inÅŸalarÄ± durdurulmuÅŸtur. Alansal olarak Ã§ok bÃ¼yÃ¼k barajlar, bulunduÄŸu bÃ¶lgenin iklimini deÄŸiÅŸtirmekte ve ekolojik dengeyi deÄŸiÅŸtirmektedirler.

Ã–zellikle bol yaÄŸÄ±ÅŸ alan yerlerde taÅŸkÄ±n Ã¶nleme amacÄ±yla baÄŸlamalar, barajlar ve gÃ¶letler inÅŸa edilmektedir.

TarÄ±msal arazilerin sulanmasÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±rlar. Barajlardan arazilere aÃ§Ä±lan kanallarla su taÅŸÄ±nÄ±r.

BARAJ DOLULUK ORANLARI 2021

Ä°SKÄ° PAYLAÅžTI













ASKÄ° PAYLAÅžTI (Ankara)





Ä°ZSU PAYLAÅžTI (Ä°zmir)

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