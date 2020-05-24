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24.05.2020 - 11:53 | | DHA

Baraj gölüne yuvarlanan iş makinesinin operatörü kayboldu

Muş'ta Alparslan-2 Barajı'nın yapımında çalışan iş makinesi, baraj gölüne yuvarlandı. Kaybolan iş makinesinin operatör Ömer Demir (45) için arama çalışması başlatıldı.

Baraj gölüne yuvarlanan iş makinesinin operatörü kayboldu

Muş- Varto karayolu üzerindeki Alparslan-2 Barajı'nın yapımında çalışan iş makinesi, bugün saat 09.00 sıralarında baraj gölüne yuvarlandı. 30 metre derinliğindeki suya gömülen iş makinesinin operatörü Ömer Demir, kayboldu. Mesai arkadaşları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tatvan'dan da dalgıç polisler bölgeye gönderildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi nüfusuna kayıtlı Ömer Demir için arama çalışması başlatıldı.

Prof.Dr. İlhan Çetin: Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değiştiSİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye'nin koronavirüste pik noktayı 11 Nisan'da gördüğünü belirterek, "24 Nisan ise vaka ve iyileşen hasta sayısının buluştuğu noktaydı. Ardından iyileşen hasta sayısı hızla yükselmeye başladı" dedi. 11 Haziran'dan itibaren günlük vaka sayısının 300'lere kadar düşebileceğini ifade etti.
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Baraj gölüne yuvarlanan iş makinesinin operatörü kayboldu

Baraj gölüne yuvarlanan iş makinesinin operatörü kayboldu

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