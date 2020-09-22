Baraj oyuncuları kimler, konusu nedir? Baraj dizisi fragman...

Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Baraj yeni bölümüyle bu akşam 20:00'da FOX TV'de. Dizi hakkında araştırmaya geçen izleyiciler Baraj oyuncuları ve Baraj konusu aramalarını yapıyor. İşte dizi hakkında merak edilenler...

BARAJ OYUNCULARI KİMLER?

Nazım Güney Feyyaz Duman

Nehir Aksu Biran Damla Yılmaz

Tarık Yılmaz Burak Yörük

Zerrin Sumru Yuvrucuk

Zahra İman Casablanca

BARAJ KONUSU NEDİR?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

BARAJ 6. BÖLÜM FRAGMAN