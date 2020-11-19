MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Baret takmadı, feci şekilde can verdi
ABONE OL
19.11.2020 - 09:06 | | İHA

Baret takmadı, feci şekilde can verdi

İstanbul Beylikdüzü'nde kafasına baret takmayan inşaat işçisi, inşaattan kafasına düşen taş nedeniyle ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İnşaat işçisinin telefon ile konuştuğu sırada kafasına taş düşmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Ekber Ölmez(30) inşaat önünde baretsiz bir şekilde telefonla konuşurken kafasına binadan taş düştü.

Ağır yaralanan Ölmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YAŞANAN OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Ölmez'in kafasına taş düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Ölmez'in telefonla konuşurken kafasına taş düşmesi yer alıyor.

Baret takmadı, feci şekilde can verdi

Ataşehir'de kaza yapan lüks otomobil alev alev yandıAtaşehir'de alkollü olduğu belirlenen sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı lüks otomobil, taksi ile çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından otomobil alev alev yandı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Meteoroloji'den 4 il için yağmur ve kar yağışı uyarısı

Son dakika haberi: Meteoroloji'den 4 il için yağmur ve kar yağışı uyarısı

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

SMS ve e-Devlet üzerinden HES kodu nasıl alınır? HES nereden alınır, yöntemler neler?

SMS ve e-Devlet üzerinden HES kodu nasıl alınır? HES nereden alınır, yöntemler neler?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet