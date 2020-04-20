Barış Eş Anlamlısı Nedir? Barış Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler aynı anlam barındırdığı için birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Barış kelimesinin yakın anlamı ve eş anlamı ise sulh, hazar, musalaha kelimeleridir.

Barış Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. Kelimelerin anlamlarını ve eş anlamlı kelimeleri Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenebilirsiniz. Barış kelimesinin eş anlamlı kelimeleri aşağıda açıklanmıştır.

- Sulh, Musalaha, hazar

Barış Kelimesinin Zıt Anlamları

Karşıt kavramları karşılayan birbirleri ile çelişen anlamlar içeren kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Barış kelimesinin zıt anlamlı birkaç kelimesi bulunmaktadır. Bunlar savaş, cenk, cihat, dövüş ve harp kelimeleridir.





