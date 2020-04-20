20.04.2020 - 17:34 |
Barış Eş Anlamlısı Nedir? Barış Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
İki farklı kelimenin aynı anlamı ifade etmesi fakat farklı yazılması eş anlamlı kelimeler arasında olur. Barış kelimesi de bu kelimelerden birisidir. Barış kelimesinin eş anlamlı kelimesi ve doğru yazılışı bazı kişiler tarafından bilinemeyebilir. Fakat TDK sözlüklerinde bulmak mümkündür. Barış kelimesinin eş anlamlı kelimesi birleşik mi ayrı mı yazılır? Bu kelimenin doğru olarak nasıl yazılır? Eş anlamlısı nedir? Eş anlamı olan sözcükler nelerdir sizler için hazırladık.
Eş anlamlı kelimeler aynı anlam barındırdığı için birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Barış kelimesinin yakın anlamı ve eş anlamı ise sulh, hazar, musalaha kelimeleridir.
Barış Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Eş anlamlı kelimeler Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. Kelimelerin anlamlarını ve eş anlamlı kelimeleri Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenebilirsiniz. Barış kelimesinin eş anlamlı kelimeleri aşağıda açıklanmıştır.
- Sulh, Musalaha, hazar
Barış Kelimesinin Zıt Anlamları
Karşıt kavramları karşılayan birbirleri ile çelişen anlamlar içeren kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Barış kelimesinin zıt anlamlı birkaç kelimesi bulunmaktadır. Bunlar savaş, cenk, cihat, dövüş ve harp kelimeleridir.
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