Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı gönüllüler takımına neden geçti?

Survivor genel performans sıralamasında ilk sırada yer alan Barış Murat Yağcı kimdir sorusu Survivor'ı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor'a Ünlüler takımında başlayan sonrasında Gömnülller takımına geçen Barış Murat Yağcı kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Barış Murat Yağcı kimdir?

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI NEDEN GÖNÜLLÜLER TAKIMINA GEÇTİ?

Survivor'da Ünlüler takımında yer alan daha sonra kendi rızası ile Gönüllüler takımına geçti. Survivor Ünlüler takımında istenmeyen adam haline gelen Barış Murat Yağcı, Gönüllüler takımında yaşanan sakatlıkların ardından Ünlüler takımından bir ismin Gönüllüler takımına geçeceğini açıklamasının ardından kendi rızası ile oylama bile yapılmadan Gönüllüler takımına geçti.

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.