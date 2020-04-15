Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için infaz düzenlemesi kapsamında tahliye talebi

"İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklu bulunan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatları Hüseyin Ersöz, Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na UYAP üzerinden tahliye talepli dilekçe gönderdi.