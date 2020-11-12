Olay, saat 08.30 sÄ±ralarÄ±nda, Aksaray Cumhuriyet Mahallesi'ndeÂ meydana geldi. Market zincirinin organize sanayi bÃ¶lgesindeki deposunda Ã§alÄ±ÅŸan Ramazan T.(33), malzeme getirdiÄŸiÂ ÅŸubede gÃ¶revli, 2 Ã§ocuk annesi Saadet Korkmaz ile bilinmeyenÂ nedenle tartÄ±ÅŸtÄ±.Â Ramazan T., tartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Korkmaz'Ä± sÄ±rtÄ±, karnÄ±Â ve bacaklarÄ±Â dahilÂ vÃ¼cudunun 5 yerinden bÄ±Ã§akladÄ±.

Kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lan Korkmaz, diÄŸer mesai arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan Ã§aÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ambulansla Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan Saadet Korkmaz, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ramazan T. iseÂ polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.