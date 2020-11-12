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12.11.2020 - 12:29 | | DHA

BarÄ±ÅŸmak için görüÅŸtüÄŸü eski sevgilisini öldürdü

Aksaray'daÂ market zincirinin depo bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan Ramazan T., ÅŸubeye gelerek,Â tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±Â Saadet Korkmaz'Ä± vÃ¼cudunun 5 yerinden bÄ±Ã§aklayÄ±p, Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.Â

BarÄ±ÅŸmak için görüÅŸtüÄŸü eski sevgilisini öldürdü

Olay, saat 08.30 sÄ±ralarÄ±nda, Aksaray Cumhuriyet Mahallesi'ndeÂ meydana geldi. Market zincirinin organize sanayi bÃ¶lgesindeki deposunda Ã§alÄ±ÅŸan Ramazan T.(33), malzeme getirdiÄŸiÂ ÅŸubede gÃ¶revli, 2 Ã§ocuk annesi Saadet Korkmaz ile bilinmeyenÂ nedenle tartÄ±ÅŸtÄ±.Â Ramazan T., tartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Korkmaz'Ä± sÄ±rtÄ±, karnÄ±Â ve bacaklarÄ±Â dahilÂ vÃ¼cudunun 5 yerinden bÄ±Ã§akladÄ±.

Kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lan Korkmaz, diÄŸer mesai arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan Ã§aÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ambulansla Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan Saadet Korkmaz, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ramazan T. iseÂ polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Son dakika... Ä°zmir'de korkutan görüntü! SÄ±cak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ä°zmir depremi için raporunu hazÄ±rladÄ±. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarÄ±nda sÄ±cak sularÄ±n yüzeye çÄ±kmasÄ±nda artÄ±ÅŸ var. Bu doÄŸal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceÄŸi anlamÄ±na gelmez" dedi. DEÜ Ä°nÅŸaat MühendisliÄŸi Bölümü YapÄ± Ana Bilim DalÄ± ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "YÄ±kÄ±lan binalarÄ± incelediÄŸimizde perde sistemleri yeterince yok. KolonlarÄ± yetersiz. ZayÄ±f malzeme, betonun kalitesizliÄŸi, donatÄ±larÄ±n doÄŸru yerleÅŸtirilmemesi, yapÄ±sal düzensizlikler nedeniyle aÄŸÄ±r hasarlar ve yÄ±kÄ±lmalar meydana geldi" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
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