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10.04.2020 - 14:43 | | DHA

Bariyer otomobile saplandı! Sürücü yara almadan kurtuldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, alkollü ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki çelik bariyere çarptı. Bariyer otomobilin ön kaputundan girip sağ arka camından çıkarken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Bariyer otomobile saplandı! Sürücü yara almadan kurtuldu

Kaza, saat 04.00 sıralarında Denizli- Antalya karayolu Fatih Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Üçgen Kavşağı'ndan Ulus Kavşağı yönüne giden Mürsel Özkır (18), kullandığı 20 VD 592 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil yolun sağındaki bariyere çarptı. Parçalanan çelik bariyer, otomobilin kaput kısmından girip, sağ arka camdan çıktı. Sürücü Mürsel Özkır, kazayı yara almadan atlattı.

Bariyer, itfaiye ekibi tarafından kesildikten sonra otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Ehliyeti olmadığı ve 1.07 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü ile otomobilin sahibine toplam 6 bin 247 lira para cezası kesildi.

 

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