27.03.2020 - 12:06 | | AA
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Emir Hasşerbetçi'nin kullandığı 34 EY 9424 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.
Kaza nedeniyle savrulan otomobil, daha sonra 34 CFZ 220 plakalı otomobile ve refüje çarpıp ters dönerek durabildi.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasşerbetçi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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