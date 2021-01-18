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18.01.2021 - 16:47 | | AA

Bariyerlere çarpan pikap üst geçitte asılı kaldı!

Konya'da yoldan çıkarak refüjdeki ağaca ve karşı şeritteki bariyerlere çarparak üst geçitte asılı kalan pikap için yardıma koştular. Sürücü hızlı gitmediğini belirterek, “içinden çıkmam tamamen mucize” dedi.

Bariyerlere çarpan pikap üst geçitte asılı kaldı!
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İsmail Akay'ın kullandığı 66 FC 266 plakalı pikap, buzlanmanın olduğu Ankara Caddesi'ndeki Gülistan Üst Geçidi'nde yoldan çıkarak refüjdeki ağaca ve karşı şeritteki bariyerlere çarparak üst geçitte asılı kaldı.

Hafif yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Araç, kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırıldı.

Bariyerlere çarpan pikap üst geçitte asılı kaldı

"BU ARABADAN ÇIKMAM MUCİZE"

Sürücü Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, hızlı gitmediğini  belirterek, "Zeminin azizliğine uğradım, Rabbim korudu. Bu arabanın burada durup  içinden çıkmam tamamen mucize. Başka hiçbir açıklaması yok." diye konuştu.

 

 

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