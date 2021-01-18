Bariyerlere çarpan pikap üst geçitte asılı kaldı!

İsmail Akay'ın kullandığı 66 FC 266 plakalı pikap, buzlanmanın olduğu Ankara Caddesi'ndeki Gülistan Üst Geçidi'nde yoldan çıkarak refüjdeki ağaca ve karşı şeritteki bariyerlere çarparak üst geçitte asılı kaldı.

Hafif yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Araç, kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırıldı.

"BU ARABADAN ÇIKMAM MUCİZE"

Sürücü Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, hızlı gitmediğini belirterek, "Zeminin azizliğine uğradım, Rabbim korudu. Bu arabanın burada durup içinden çıkmam tamamen mucize. Başka hiçbir açıklaması yok." diye konuştu.