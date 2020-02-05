Barodan adliyede çay-kahve boykotu

İstanbul Barosu geçtiğimiz gün avukatlara Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaki kafeteryaları boykot etme çağrısı yaptı. Boykot çağrısında, “Avukatlar için adliyelerde yiyecek ve içecek fiyatlarının hakim, savcı, adliye personeli için uygulanan fiyatlardan ciddi oranda farklılık göstermesi nedeniyle fiyat eşitliği sağlanıncaya kadar bu eşitsizliği protesto ediyor, 3 Şubat’ta meslektaşlarımızı boykota davet ediyoruz” denildi.

Boykot çağrısına cevap veren avukatlar adliyenin oturmak için yer bulunmayan kafeteryalarını bomboş bıraktı.

‘Yemekler de farklı’

Boykota ilişkin Milliyet’e konuşan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, kararı İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun aldığını hatırlatarak, “Büyük bir adaletsizlik var. Hakim-savcı ve personele 1,25 kuruştan verilen çay avukatlara 3,5 liraya veriliyor. Kahve de hakim-savcı ve personele 3 liraya verilirken bizler 7-8 liraya içiyoruz. Bu farkın yanı sıra bir de kalite sorunu var. Hakim-savcı yemekhanesi ayrı. Biz personellerin yemekhanesinde yemek yiyebiliyoruz. Burada da yemekler ayrı çıkıyor. Bunlar da Adalet Bakanlığı’nın bu adliye açılırken yaptığı ihaleden kaynaklanıyor” dedi.

‘Eşitlik sağlanmalı’

Avukat Ufuk Özkap ise, “Aslında bizim mücadelemizin başlangıcı 2011 yılına bu adliyenin açılışına dayanıyor. Biz adliye açıldığında ayrı yemekhane, ayrı dinlenme odaları istedik ancak buraları da özelleştirdiler. Şu anda bizlere normal restoran fiyatları uygulanıyor. Hakim ve savcılar bizim iş yerimiz burası diyorlar. Ama burası bizim de iş yerimiz. Sabahtan akşama kadar, gerektiğinde geceleri biz de buradayız. Çay simge burada. Bu önemli değil. Bu tür eylemleri başlatmak gerekiyor ki bugün çayla başlayan bu durum yarın başka bir boyuta varabilir. Adliye içerisindeki her yer özelleştirildi. Bu ayrımcılığa son verilmesi gerekiyor. Savcı ve hakimlerin tuvalet ve asansörleri bile ayrı. Eşitlik sağlanması lazım” diye konuştu.