Baron Nedir? TDK'ya Göre Baronluk Ne Demektir?

Baron kelimesi 1611 yılında İngiltere’de literatüre girmiş olan bir kelimedir. İngiltere ile başlayıp tüm dünyaya yayılım gösteren ve kullanılan bir kelimedir. Fakat bazı kaynaklar eski Fransızca bir kelime olduğu söylenilmektedir.

Baron Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Baron kelimesi Avrupa’da şövalye ve vikont arasında bulunan bir soyluluk unvanıdır. Baronluk ise baron olma ve baron görevi yapma anlamına gelmektedir. Baron kelimesi bir unvanı belirtmektedir. Şövalye unvanından bir sonra gelen asalet unvanı baron unvanıdır. Baron unvanından sonra gelen asalet unvanı ise vikonttur.

Baronlar genel olarak “Lord” olarak bilinmektedir. Baronların eşleri ise barones olarak unvan alırlar.

Kaçakçılık gibi yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı gibi işler yapan kimselere de baron denilmektedir. Örneğin uyuşturucu kaçakçıları uyuşturucu baronu olarak adlandırılırlar. Bunun nedeni ise Avrupa’da çeşitli kaçakçılık işlerinin görevinden kovulmuş olan şövalyelerin yapmasıdır.