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28.01.2021 - 10:27 | | DHA

Bartın Irmağı'nın su seviyesi 2 günde yükseldi!

Bartın’da, yağmur ve eriyen kar sularının etkisiyle Bartın Irmağı taşma noktasına geldi. Irmak kenarındaki piknik alanı yolunun bir kısmı su altında kaldı, 4 köye ulaşımı sağlayan köprü kapatıldı.

Bartın Irmağı'nın su seviyesi 2 günde yükseldi!

Kentte geçen hafta sonu uzun yılların en yoğun kar yağışının ardından 2 gündür etkili olan sağanak yağmur, sel riskini de beraberinde getirdi. 2 günde metrekareye 20 kilogram yağış düşerken, eriyen kar sularının da etkisiyle kentin içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı’nın su seviyesi yükseldi. Taşma noktasına gelen ırmağın Çağlayan piknik alanı yolunun bir kısmı su altında kaldı. Irmağın yükselmesi sonucu Serdar köyü mevkiindeki Bartın ile 4 köyün bağlantısını sağlayan köprü ulaşıma kapatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri gece boyunca taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerde bulundu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın'da geçen haftaki yoğun kar yağışının ardından iki gündür aralıksız yağan yağmur Bartın Irmağı’nın yükselmesine neden oldu. Şu anda da yağış ara ara devam ediyor. Belediye olarak muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi.

 

 

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