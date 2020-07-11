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11.07.2020 - 16:16 | | DHA

Bartın'da tankerin altında kalan işçinin bacakları kesildi

Son dakika haberine göre; Bartın'da asfaltlama çalışması sırasında kendiliğinden hareket eden asfalt tankerinin altında kalan Karayolları işçisi Sedat Küçükekenci 'nin (62), kaldırıldığı hastanede bacakları kesildi.

Bartın'da tankerin altında kalan işçinin bacakları kesildi

Kaza, Akmanlar mevkisinde meydana geldi. Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'nde görevli Ergün Mutlu'nun kullandığı asfalt zift tankeri bir anda hareket etti. Bu sırada tankerin yanında bulunan Sedat Küçükekenci, tekerin altında kaldı. Bacaklarından ağır yaralanan Küçükekenci, çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Küçükekenci'nin bacaklarının kesildiği belirtildi.

 

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