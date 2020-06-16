MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bartın'da yağmur sonrası denizin rengi değişti
ABONE OL
16.06.2020 - 14:49 | | DHA

Bartın'da yağmur sonrası denizin rengi değişti

Bartın'da yağmurla birlikte Bartın Irmağı’ndan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

Bartın'da yağmur sonrası denizin rengi değişti

Kentte dün etkili olan yağmurun ardından metrekareye 18 kilo yağış düştü. Bartın Irmağı’nın su seviyesi, yağmur sularıyla birlikte yükseldi. Irmağın Karadeniz’e döküldüğü Bartın Limanı açığında, denizin rengi değişti. Liman bölgesinde denizin rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.

Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadın tutuklandıKahramanmaraş'ta, eski erkek arkadaşı Gürkan K.'yi (45) yüzüne kezzap atarak yaraladığı için tutuklanarak cezaevine konulan Fatma Özdaş'ın (43), yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Özdaş, cezaevinden hastaneye sevk edilirken, üzerine sıçrayan kezzaptan dolayı tedavi gördüğü Kayseri'den Kahramanmaraş'a getiren 4 polis de karantinaya alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çeşme'de Romanların çadırları kaldırıldı

Çeşme'de Romanların çadırları kaldırıldı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

Son dakika: Darbe girişimi davasında karar! Yargıtay noktayı koydu

Son dakika: Darbe girişimi davasında karar! Yargıtay noktayı koydu

Sıradaki Haber