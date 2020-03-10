MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bartın'daki Küre Dağları Milli Parkı böyle görüntülendi!
ABONE OL
10.03.2020 - 14:38 | | DHA

Bartın'daki Küre Dağları Milli Parkı böyle görüntülendi!

Bartın ile Kastamonu sınırları içerisindeki Küre Dağları Milli Parkı'ndaki kanyonlar, seyir terasları ve mağaralar havadan görüntülendi.

Bartın'daki Küre Dağları Milli Parkı böyle görüntülendi!
Küre Dağları Milli Parkı böyle görüntülendi!
Küre Dağları Milli Parkı böyle görüntülendi!
Küre Dağları Milli Parkı böyle görüntülendi!
Haberin Tüm Fotoğrafları

2000 yılında milli park ilan edilen 37 bin 753 hektar alana sahip Küre Dağları Milli Parkı, 2013'te 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks)' sertifikasına sahip milli park olarak kabul edildi ve Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Küre Dağları Milli Parkı merkezi Avusturya’da olan 'European Wilderness Society' tarafından 2019 yılında da platin yabanıl sertifikasına layık görüldü.

Bünyesinde birçok endemik bitki ve hayvan türü barındıran Küre Dağları Milli Parkı'nı geçen yıl yerli ve yabancı 100 bin kişi ziyaret etti.

Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü, milli parkın Kastamonu Pınarbaşı sınırlarında bulunan ve dünyanın en derin ikinci kanyonu olma özelliğini taşıyan Valla Kanyonu ile Muratbaşı Seyir Terası'nı, Horma Kanyonu'nu ve Bartın'ın Ulus ilçesi sınırları içerisindeki Kemerli Mağarası ile Delikli Kaya'yı havadan görüntüledi. Doğal güzelliklerin drone ile kaydedildiği görüntüler, Küre Dağları Milli Parkı'nın sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

 

 

    İstanbul'da korku dolu anlar! Şoka girdi...Şişli'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlara, "Ben iyiyim, çok iyiyim, bomba gibiyim, problem yok" dedi. Şoka giren yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yunanistan Meriç kıyısına dikenli ve jiletli tel çekiyor

    Yunanistan Meriç kıyısına dikenli ve jiletli tel çekiyor

    Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

    Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

    Orduya saldırdı! 8 ölü...

    Orduya saldırdı! 8 ölü...

    İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

    İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

    Sıradaki Haber