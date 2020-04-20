MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Başakşehir Şehir Hastanesi açılışına saatler kaldı!
ABONE OL
20.04.2020 - 10:49 | | DHA

Başakşehir Şehir Hastanesi açılışına saatler kaldı!

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor.

Başakşehir Şehir Hastanesi açılışına saatler kaldı!
Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor!
Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor!
Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İş birliği modeli ile yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor. Başakşehir Şehir Hastanesi yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.

İlk etabı bugün açılacak olan hastanene çevresindeki yolların büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü. Öte yandan hastaneye ulaşım için İETT otobüslerinin de seferle başladığı görüldü. İETT'nin internet sitesinden ise şehir hastanesinden geçen otobüslerin hat bilgileri paylaşıldı. Sitede paylaşılan seferler ise şöyle; (MK22)-Taşoluk Peronlar/ Fenertepe-Başakşehir Metrokent, (79E) Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Eminönü, (79B) Kayaşehir-Bakırköy, (MK22) Taşoluk Peronlar/Fenertepe-Başakşehir Metrokent, (78F) Başakşehir-Fenertepe-Metrokent.

 

MSB: Harekat bölgesinde salgına karşı gerekli tedbirler alınıyorMilli Savunma Bakanlığı'nca Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki birliklerde, corona virüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı açıklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkacak?

Bugün 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Ne zaman kalkacak?

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Bıçaklı kavga kamerada

Bıçaklı kavga kamerada

Sıradaki Haber