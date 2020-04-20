Başakşehir Şehir Hastanesi bölümleri nelerdir? Başakşehir Şehir Hastanesi'ne başvuru yapılıyor mu, iş alımları olacak mı?

Son dakika gelen bilgilere göre; Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastaneleri, başbakan olduğum günden bu yana hayalimdi" diyerek duygularını ifade etti. Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ulaşımda sıkıntı yaşanmayacağına işaret eden Erdoğan İBB'yi eleştirerek, "Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak" açıklamasını yaptı. Erdoğan, CHP'nin Adana'da fuar alanını hastane diye tanıtmasına tepki göstererek, "'Bir kongre merkezine panellerle ayrılmış hastane yapacağız.' demedik. 'Yeşilköy Havalimanının bir bölümüne 45 günde 1005 yataklı hastane inşa edeceğiz.' dedik" ifadelerine yer verdi.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NE BAŞVURU YAPILIYOR MU? İŞÇİ ALIMLARI OLACAK MI?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Başakşehir Şehir Hastanesi) Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır." dedi.

Başakşehir Şehir Hastanesi Hizmete Alım ve Yerli Solunum Cihazı Teslim Töreni'nde konuşan Bakan Koca, hastanenin 789 bin metrekare üzerine kurulduğunu, 171 bin metrekare peyzaj alanına sahip olduğunu söyledi.

Koca, "Hastanenin 145 bin metrekare oturum alanı mevcut. Toplam kapalı alanı ise 1 milyon 21 bin metrekaredir. Hastanemiz birçok lojistik mekanları bulundurmakta ve 1 milyon metrekare kapalı alan, 304 bin metrekaresi medikal alanı oluşturmaktadır. 1713'ü açık 6 bin 421'i kapalı olmak üzere toplamda 8 bin 134 araçlık otopark kapasitesi bulunmaktadır. Toplamda 725 muayene odası ve 2 bin 682 hasta yatağı bulunmaktadır. Bu hasta yatakları, yine her biri istenildiğinde yoğun bakım standartlarına dönüştürülebilecek yataklardır." ifadelerini kullandı.

Hastanede 28 doğum salonu, 90 ameliyathane, 16 yataklı yanık ünitesi, yeni doğan ve erişkin olmak üzere toplam 426 yoğun bakım yatağının mevcut olduğunu söyleyen Koca, hastanede trijenerasyon sistemi kullanılarak yüzde 50 enerji ihtiyacının karşılandığını ve yağmur sularının depolanarak peyzaj sulamasında kullanıldığını belirtti.

Başakşehir Şehir Hastanesi ile ilgili iş başvurusu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ BÖLÜMLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı:

"Şimdilik pandemi hastanesi olarak kullanılacak"

Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerinin hizmete alındığını bildiren Koca, bu bölümlerin şimdilik pandemi hastanesi olarak kullanılacağını söyledi.