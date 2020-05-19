Başakşehir Şehir Hastanesi ismi nedir? Çam ve Sakura nedir?

Çam ve Sakura nedir? sorusunun cevabı merak ediliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin 21 Mayıs Perşembe günü açılacağını açıkladı. Çam ve Sakura'nın anlamları ise merak edilmeye başlandı. Peki Çam ve Sakura nedir?

SAKURA NEDİR?

Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura'nın Türkçesi “Kiraz Çiçeği” anlamındadır. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.

Çiçekleri ağır ağır açar ama çok çabuk dökülür. Hem hayatın başlangıcını yani baharı müjdeler, hem de kaçınılmaz sonunu simgeler. Japonya'da baharın müjdecisi olmasına rağmen, daha solmadan en güzel halindeyken dallarından düşmesi sebebiyle edebiyatta ölüm ile yaşamın birlikteliğini ifade eder.

ÇAM NEDİR?

Çam, Pinaceae (çamgiller) familyasından Pinus cinsinden orman ağaçlarını içeren iğne yapraklı türlere verilen ad.

Türkiye'de hepsinin kısa sürgünleri iki yapraklı olan beş çam türü bulunur; sarıçam, karaçam, Halep çamı, kızılçam ve fıstık çamı. Ayrıca çamlar sonbaharda yapraklarını dökmezler.