10.02.2020 - 16:33 | | DHA
Başhekim ve birim müdürü birbirlerinden şikayetçi oldu!
Denizli Devlet Hastanesi'nde başhekim ile destek ve kalite müdürü, darbedildikleri iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu.
Alınan bilgiye göre, başhekim M.E. ile destek ve kalite müdürü H.S. arasında hastanede tartışma çıktı.
İkilinin tartışmasının arbedeye dönüşmesi üzerine hastanenin güvenli görevlileri, olaya müdahale etti.
Taraflar sağlık raporu alarak darbedildikleri iddiasıyla polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.
Metroda 'koronavirüs' şakası yaptı, gözaltına alındıRusya'da metroda, maskeli bir genç yere düşerek titremeye başladı. Yolcuların korkuyla gençten uzaklaştığı görüldü. Daha sonra gencin sosyal medyada paylaşmak için 'koronavirüs' şakası yaptığı anlaşılınca, Rus polisi genci gözaltına aldı.