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05.02.2020 - 22:08 | | AA

Başhekimden pistten çıkan uçaktaki yaralıların sağlık durumu ile ilgili açıklama

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, uçak kazasının ardından hastaneye getirilen yaralılara ilişkin bilgiler verdi. Prof. Dr. Demirhan, 20 hasta getirildi. Şu an için hayati tehlikesi olan yok" dedi.

Başhekimden pistten çıkan uçaktaki yaralıların sağlık durumu ile ilgili açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakta yaralanan yolcuların hastanelerdeki tedavileri sürüyor. İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastaların sağlık durumu hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan, Bir saatlik dilimde hastanemize 20 yaralı getirildi. Bunların 10 tanesi hafif düzeyde, diğer 10 tanesi orta düzeyde yaralı. Tetkikleri tamamlanmak üzere. Tetkikleri tamamlananlar müşahede odasına alındı. Kan grupları, kan sayımları, tomografileri çekildi. Tüm klinisyen arkadaşlarımız burada. Uzun bir gece olacak bizim için. Şu an için hayati tehlikesi olan yok ama travmada saatler içinde her şey değişebilir. O yüzden tetikteyiz" dedi.

Prof. Dr. Demirhan'ın açıklama yaptığı sırada bir yaralı daha ambulansla hastaneye getirildi. Getirilen hasta ile birlikte yaralı sayısı 21 oldu. Hastaneye önünde ise yaralıların yakınları beklemeye devam ediyor. 

32 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Uçak kazasında yaralanan 32 kişi de Kurtköy'de bulunan özel bir hastaneye getirildi. Aralarında 4 yaşında bir kız çoğunun da bulunduğu 32 yaralıdan birinin durumu ağır. Ağır yaralı kişinin ameliyatı ise halen devam ediyor. 

Uçağın pistten çıkış anı kameradaSabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Görüntülerde uçağın inişi sırasında pistten çıkıp boşluğa düştüğü görülüyor.
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