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21.09.2020 - 16:18 | | DHA

Basıldılar! Telsizle haberleşip, gizlice toplanıyorlar

İstanbul Küçükçekmece'de dernek olarak faaliyet gösteren yere yapılan operasyonda 23 kişiye kumar oynamak suçundan adli işlem yapılırken, koronavirüs tedbirlerini ihlal etmeleri nedeni ile de para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" konusuna karşı Küçükçekmece'de çalışma yaptı. Gerçekleşen çalışmalar sonucunda Gültepe Mahallesi Şehit Özcan Demir Caddesi üzerinde bulunan ve dernek olarak faaliyet gösterildiği tespit edilen yerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri, adrese operasyon düzenlemek için harekete geçti. Polis ekiplerini fark eden bina  önünde bekleyen Sabahattin B., elindeki telsizle içerideki kişilere haber verdi. Polis ekipleri durumu fark ederek Sabahattin B.'yi yakalayıp, baskın yaptı.

Yapılan operasyonda kumar masaları, pullar, izleme bilgisayarı ve para sayma makinesi ele geçirildi. Baskın esnasında içeride bulunan 23 kişiye, "Kumar Oynamak" suçundan adli işlem yapılırken, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle de toplam 50 bin 905 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sorumluları Dursun K., Hasan Murat K., Sabahattin B. isimli kişilere de adli işlem yapılırken, dernek adı altında kumar oynatılan yer,  zabıta ekiplerince mühürlendi.

Basıldılar! Telsizle haberleşip, gizlice toplanıyorlarİstanbul Küçükçekmece'de dernek olarak faaliyet gösteren yere yapılan operasyonda 23 kişiye kumar oynamak suçundan adli işlem yapılırken, koronavirüs tedbirlerini ihlal etmeleri nedeni ile de para cezası uygulandı.
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