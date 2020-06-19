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19.06.2020 - 16:06 | | DHA

Basın Ekspres yanyolu su bastı

Son dakika haberi... İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur sonrası Basın Ekspres yanyolda bulunan Bahariye Caddesi ile Basın Ekspres Caddesi birleşimindeki kavşak noktası göle döndü. Araçların zorlukla ilerlediği cadde havadan görüntülendi.

Basın Ekspres yanyolu su bastı

İstanbul'da beklenen şiddetli yağış gün içinde etkisini gösterdi. Birçok ilçede su baskınları oluşurken yollar da biriken yağmur suları nedeniyle göle döndü. Vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatan şiddetli yağmur Küçükçekmece'de de etkisini gösterdi. Basın Ekspres yanyolda bulunan Bahariye Caddesi ile Basın Ekspres Caddesi birleşimindeki kavşak noktası yağmur sonrası göle döndü. Biriken suyun içinden geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Göle dönen cadde havadan görüntülendi. Ekiplerinin uzun süren çalışması sonrası biriken su tahliye edildi.

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