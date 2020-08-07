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07.08.2020 - 10:58 | | DHA

BaÅŸÄ±nÄ± traktöre sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ran genç feci ÅŸekilde can verdi

Burdur'un Bucak ilÃ§esinde traktÃ¶rÃ¼n arka kÄ±smÄ±ndaki hidrolik kol ile Ã§amurluk arasÄ±na baÅŸÄ± sÄ±kÄ±ÅŸan Tayyip GÃ¼rsoy yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

BaÅŸÄ±nÄ± traktöre sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ran genç feci ÅŸekilde can verdi

Olay, dÃ¼n saat 16.00 sÄ±ralarÄ±ndaÂBurdur'un Bucak ilÃ§esi YÃ¼reÄŸil kÃ¶yÃ¼nde meydana geldi. Evinin Ã¶nÃ¼nde yalnÄ±z baÅŸÄ±na traktÃ¶rle uÄŸraÅŸan Tayyip GÃ¼rsoy'unÂ (21) baÅŸÄ±, henÃ¼z bilinmeyen nedenle traktÃ¶rÃ¼n arka kÄ±smÄ±nda bulunan hidrolik kol ile Ã§amurluk arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

Durumu fark eden GÃ¼rsoyâ€™un ailesi 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'nden yardÄ±m istedi. Ä°hbar Ã¼zerine kÃ¶ye saÄŸlÄ±k ekipleri ve Bucak Belediyesi'ne baÄŸlÄ± kurtarma ekipleri sevk edildi.

YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmayla kurtarÄ±lan Tayyip GÃ¼rsoy, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Tedaviye alÄ±nan Tayyip GÃ¼rsoy, tÃ¼m mÃ¼dahaleye karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±.

BaÅŸÄ±nÄ± traktÃ¶re sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ran genÃ§ feci ÅŸekilde can verdi

VicdansÄ±z sürücü köpeÄŸi ezdi ve kaçtÄ±Son dakika haberine göre BeÅŸiktaÅŸ'ta bir köpek otomobilin çarpmasÄ± sonucu aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Otomobilin köpeÄŸe çarpma anÄ± güvenlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi.
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