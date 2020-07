Basit Makineler Nedir? Basit Makinelerin Özellikleri, Kullanım Alanları Ve Sağladığı Avantajlar

Gündelik yaşamın her aşamasında birçok farklı ve basit makineler kullanılır. Her birinin kendine has özellikleri bulunmaktadır ve bu özellikleri çalışmaya bağlı olarak ortaya çıkar. Örneğin makas, cımbız, tahterevalli, tekerlek, vida, musluk, balta ve gazoz açacağı ile pense gibi daha birçok farklı basit makineden bahsetmek mümkün.

Basit Makineler Nedir?

Bir işin yapılması konusunda kolaylık sağlayan aletler basit makineler olarak bilinmektedir. Bu tür makinelerde iş ve enerjiden kazanç elde edilmez. Fakat bir işin daha hızlı ve kolay şekilde yapılmasına olanak vermek suretiyle daha az enerji harcanmasına imkan verir. Mesela çok büyük bir yükü kaldırabilmek için bireysel olarak yüksek miktarda enerji gerekir. Ancak basit makineler bu konuda enerji harcama durumunu biraz daha aşağı indireceği bir potansiyel oluşturur.

Basit Makinelerin Özellikleri

Basit makinelerin görev aldıkları birçok değişik alan bulunmaktadır. Bu alanda sağladıkları kolaylık ve pratik çalışma ile beraber özel bir imkan tanımaktadırlar. Örneğin makaslar kağıt ya da kumaş ve benzeri birçok unsurun detaylı şekilde kesilmesine imkan verir. Tornavida bir vidanın zorlanmadan bir noktaya yerleştirilmesine fırsat tanır. Aynı zamanda her alan için farklı şekiller ve boyutlar üzerinden tasarımı gerçekleştirilir.

Basit Makinelerin Kullanım Alanları

Basit makinelerin farklı kullanım alanları bulunmaktadır. Bu alanlar üretim amacına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Gündelik yaşamdaki işler, inşaat sektörü, elektrik ve elektronik dünyası, yük kaldırma, terzi, kesme ve daha oldukça geniş yelpaze altında kullanım alanları bulunduğunu dile getirmek mümkün. Anlık olarak ve kolayca yerine getirebilecek durumlar söz konusu olduğunda, bireysel olarak pratik şekilde basit makineler kullanılır.

Basit Makinelerin Sağladığı Avantajlar

Basit makinelerin sağladığı birçok farklı avantaj bulunmaktadır.

- Kuvvetin yönünü değiştirmede etki sağlar.

- Sürati değiştirir.

- Kaldırılması gereken bir yüke daha az enerji harcanmasına fırsat tanır.

- Kuyulardan su çekmek ve asansör için oldukça etkilidir.

- Herhangi bir işin yapılması konusunda hızlı değiştirir ve daha çabuk bitmesine fırsat verir.

- Her alana uyumlu şekilde farklı tasarım üzerinden hazırlanır ve pratik bir yapı sunar.

Bu gibi birçok değişik özellikleri ile beraber basit makineler gündelik yaşamın vazgeçilmezidir. Üstelik sınavlar hem evlerde hem de iş yerlerinde anlık olarak akılcı çözüm yöntemleri sunarlar.