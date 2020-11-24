Başkale’de arazide gizlenmiş tıbbi ilaç ele geçirildi

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde arazi araması yaptı. Yapılan arazi aramalarında Türkiye üzerinden İran’a kaçak yollarla götürülmek istendiği belirtilen 9 çuvalda 9 bin 672 tablet, 118 bin 885 hap, 380 şişe kapsül, 140 enjektör, 2 aerosol Türk menşeli tıbbi ilaç ele geçirildi. Tıbbi ilaçlara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Özbek kadına korku dolu anlar yaşattıİstanbul'da minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistanlı Nodira M.(46) tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A.(30)'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen Nodira M.'nin şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. O, anlar minibüs kamerasına da yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.