MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 'Başkan Böcek'in akciğer fonksiyonlarındaki sorun devam ediyor'
ABONE OL
25.09.2020 - 12:29 | | DHA

'Başkan Böcek'in akciğer fonksiyonlarındaki sorun devam ediyor'

Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs enfeksiyonu sonrası akciğer fonksiyonlarındaki sorunun devam ettiği, hastanın solunum cihazına bağlı olarak yoğun bir şekilde tedavi edildiği belirtildi.

'Başkan Böcek'in akciğer fonksiyonlarındaki sorun devam ediyor'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in son koronavirüs test sonuçları negatif çıktı.

Astım rahatsızlığı bulunan Başkan Böcek, sonrasında akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle 7 Eylül'de entübe halde Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, kaldığı özel hastaneden dün gece saat 22.30 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek 24 Eylül saat 22.30'da hastanemize takip ve tedavisi yapılmak üzere nakil edilmiştir. Hastamızın ilk değerlendirmesinde Covid enfeksiyonu sonrası akciğer fonksiyonlarındaki sorunun devam ettiği görülmüştür. Hastamız solunum cihazına bağlı olarak yoğun bir şekilde tedavi edilmektedir" denildi.

Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

26 Eylül bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

26 Eylül bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

Son dakika... Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika... Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Sıradaki Haber