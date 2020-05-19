Başkan Çebi: Mutlu günler çok yakında

Koronavirüs salgını sürecinde Küçükçekmecelileri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Kemal Çebi, ilçe sakinlerini daha güzel günler beklediğini belirterek, gerçekleştireceği projeleri Milliyet okurlarıyla paylaştı.

- Öncelikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili duygularınızı öğrenebilir miyiz?

Geçtiğimiz yıllarda 19 Mayıs’ı coşkuyla kutlar, ilçemizde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle gençlerimize unutulmaz bir gün yaşatırdık. Fakat bu sene tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlerimizde kutlamak zorunda kaldık. Benim gençlere mesajım; Bugün Gazi’nin, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum günü. Bir ulusun uyandığı gün. Bugün, Cumhuriyet yolunda attığımız ilk adımın günü. Yarınları yeniden kurmaya başladığımız o ilk gün, bugün. Benim güzel evlatlarım, yarınlar sizlerin elleriyle kurulacak. Bilimle, sanatla, kültürle, teknolojiyle, barışla, umutla kuracaksanız yarınları. Sizler bizim en büyük değerimiz, yarınlarımızsınız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.

- Küçükçekmece Belediyesi’nin “Geleceğe güvenle bakabilen, mutlu insanların yaşadığı modern ve yaşanabilir bir şehir olmak” vizyonunun gerçekleşmesi adına öncelikleriniz neler?

Demokratik sistemin sağlıklı bir şekilde işletilmesi yerel yönetimlerin çoğulcu, katılımcı, insana yönelik, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten, çevreci kısacası demokratik bir biçimde yeniden yapılanması ile olanaklıdır. Küçükçekmece Belediyesi herkesin sesini duyurabildiği, şeffaf, hesap veren, ortak akılla hareket eden bir belediyecilik anlayışı ile çalışmaktadır. Geleceğe güvenle bakabilen, mutlu insanların yaşadığı modern ve yaşanabilir kent olmak, Küçükçekmece için gerçek bir vizyon tanımıdır. Çünkü kentimiz, Türkiye’nin aynası gibidir. Küçükçekmecemiz Anadolu’nun kültürlü, renkli yapısına cömertçe ev sahipliği yapan, çok özel bir göle komşu ve 792 bin 821 nüfusuyla potansiyeli yüksek bir ilçe. Türkiye’nin en büyük metropolü olan İstanbul’un içinde, hak ettiği karşılığı bulamamış bir Küçükçekmece olduğunun farkındayız. Bambaşka bir gelecek mümkün iken ilçemizin özlediğimiz atılımı yapamaması bizi yaşadığımız yer için azimle ve daha yüksek motivasyonla çalışmaya itiyor.

-Çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz?

52 yıldır Küçükçekmeceliyim. Burada büyüdüm ve öğrendim. Üstenci ya da merkezci değil, Küçükçekmece’nin içinden biriyim. Küçükçekmece’nin sorunlarını yaşayan bir Küçükçekmeceli olarak, adaylık dönemim itibari ile çalışmalara zaten başlamıştık.

‘Çalışmalara devam edeceğiz’

Kentimizin var olan değerlerini koruma ve Küçükçekmecelilere çok daha parlak bir gelecek inşa etme gayretiyle yola çıktık. Ve önce durum tespiti akabinde sorunları belirledik. “Kent Adaleti, Kent Barışı, Kentte Eşitlik ve Kente Saygı” bizim mottolarımız oldu. Bu mottoları gerçekleştirmek için de acil çözülmesi gerekenleri çıkardık. Tüm ekibimle birlikte sorunların çözümü için birlikte projeler ürettik, birlikte çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Pandemi sürecini atlattıktan sonra devam edeceğimiz çalışmalarla birlikte sevineceğiz, birlikte güleceğiz, mutlu günler çok yakında.

‘Gençlere istihdam sağlayacağız’

Küçükçekmece hangi konularda bir çekim merkezi olabilir, nasıl bir fark yaratabilir?

Kültür ve sanatı, gençleri ve iç turizmi buraya çekebiliriz. Küçükçekmece Gölü’nde festivaller yapmayı planlıyoruz. Avusturya’da düzenlenen Bregenz Göl Festivali var; bu festivalden esinlendik. Dev göl sahnelerini kurmak istiyoruz. Bu yönde geliştirmiş olduğumuz projeler var. Bu gölü, İstanbul’un kültür ve sanat merkezi haline getirmek istiyoruz. Buradan sadece Küçükçekmeceliler değil, İstanbul’un gençlerinin istifade etmesini istiyoruz. Burayı kültür ve sanat gölü haline getirmek için çok ciddi ve anlamlı projeler ürettiğimizi söyleyebilirim. Göl üzerinde tiyatro, sinema ve resim gibi sanatlardan istifade edecekler. Kültür ve sanat faaliyetlerinde gençlere istihdam da sağlayacağız. Gölün hem bu anlamda ilçemize hem de gençlere katkı sunacağını düşünüyorum.