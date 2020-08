Başkan Kerimoğlu: 'Zaferin 98'inci yılı kutlu olsun'

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "Dileğimiz; artarak devam eden azmimizle, şevk ve coşkumuzla nice 30 Ağustos'ları yurttaşlarımızla kol kola sonsuza denk kullanmaktır" dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Op. Dr. Bülent Kerimoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. "Bugün sadece Anadolu'da değil, emperyalizme karşı tüm milletlere örnek olan büyük zaferin 98. yıl dönümü kutlu olsun" diyen Başkan Kerimoğlu, şunlar söyledi:

"Bu toprakları kanıyla canıyla bizlere vatan yapan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehirlerimizi saygıyla, özlemle ve minnetle bir kez daha anıyorum.

Kutlamakta olduğumuz bu bayram sadece Türk milletinin kutladığı bir bayram değildir. Bu bayram, emperyalist işgale başkaldıran Mustafa Kemallerin ve mazlumların ayağa kalktığı en büyük zaferdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemiz, emperyalist saldırılarla karşı karşıyadır. Cumhuriyetimiz kurulduğu günlerden beri emperyalizme karşı mücadele ediyoruz. O günlerde de, bugün de tam bağımsız Türkiye'nin savunucusu olduk.

'Hizmetlerimiz artacak'

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'ta şöyle diyor; '10 yılda çok büyük işler yaptık, ama bu yaptıklarımızı kafi göremeyiz. Bundan çok daha fazlasını, çok daha büyüğünü başarmak zorundayız.'

Biz de Ulu Önderimize layık olmak için daha çok çalışacağız, yaptıklarımızı yeterli görmeyeceğiz, çok daha fazlasını yapmak için mücadele edeceğiz.

Belediyecilik anlayışımızda Atatürk'ün bu sözlerini kılavuz ediniyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, umudumuz olan gençlerimiz, baş tacı yaşlılarımız, kadınlarımız ve özellikle dezavantajlı vatandaşlarımız için tüm gücümüzle her geçen gün hizmetlerimizi artırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zafer Bayramı'nın önemi bizler için her geçen gün daha artıyor. Dileğimiz; artarak devam eden azmimizle, her geçen gün daha da güçlenen şevk ve coşkumuzla nice 30 Ağustos'ları yurttaşlarımızla kol kola, fener alaylarıyla yeniden ve sonsuza dek kutlamaktır. Ulusal Bağımsızlık Mücadelemizin taçlandığı gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm halkımıza ve mazlum milletlere kutlu olsun.