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15.05.2020 - 23:01 | | İHA

Başkentte 'papel' operasyonu! Dolandırıcı çete çökertildi

Ankara polisi, vatandaşı ‘Papel’ adını verdikleri platformda araba satma bahanesiyle dolandıran çeteyi çökertti. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte 'papel' operasyonu! Dolandırıcı çete çökertildi

Edinilen bilgiye göre, internet sitelerini kullanarak araba satmak bahanesi ile vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen çeteye Ankara Emniyeti Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Çetenin vatandaşa, ‘Papel’ adını verdikleri platformda açık arttırma usulü ile otomobil satarak kapora ve teminat adı altında ön ödeme alıp dolandırdığı belirlendi. Çete üyeleri S.O., R.B., A.H., S.H., E.Y. ve F.T. isimli zanlılar Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı ‘Papel’ operasyonunda yakalandı. Yapılan 2 aylık dinleme ve teknik takip neticesinde ülke genelinde 49 olay aydınlatıldı.

2 yıldır cezaevi kaçağı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde çete üyesi S.O. isimli şüphelinin aynı yöntemi kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 2018 yılı içerisinde yakalandığı ancak cezaevinden firar ettiği tespit edildi. S.O.’nun 138 adet aranma kaydı olduğu, sonuçlanan 23 dosyadan toplamda kesinleşmiş 36 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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