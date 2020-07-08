MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri BaÅŸkentte TIR, otomobile çarptÄ±: 2 ölü, 1 aÄŸÄ±r yaralÄ±
ABONE OL
08.07.2020 - 05:20 | | DHA

BaÅŸkentte TIR, otomobile çarptÄ±: 2 ölü, 1 aÄŸÄ±r yaralÄ±

Ankara'nÄ±n Kahramankazan ilÃ§esinde TIR'Ä±nÂ otomobile Ã§arpmasÄ± sonucu meydana gelen kazada, 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼,Â 1 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

BaÅŸkentte TIR, otomobile çarptÄ±: 2 ölü, 1 aÄŸÄ±r yaralÄ±

Kaza, akÅŸam saatlerinde Kahramankazan ilÃ§esine baÄŸlÄ± CiÄŸir kÃ¶yÃ¼ mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Ä°stanbul'a biskÃ¼vi gÃ¶tÃ¼ren Mehmet Ã–zelÃ§i kontrolÃ¼ndeki 01 AAJ 136 plakalÄ± TIR, Ankara-Bolu yolu Ã¼zerinde ÅžÃ¼krÃ¼ Polat AfÅŸar (36) yÃ¶netimindeki 06 E 9990 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±. Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n ÅŸiddetiyle otomobilÂ metrelerce savruldu. KazadaÂ hurdaya dÃ¶nen otomobildeki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ÅžÃ¼krÃ¼ Polat AfÅŸar ile yolcular Åžahin GÃ¼ltekin (36) ve Ãœnalcan Ceylan araÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da jandarma, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BaÅŸkentte TIR, otomobile Ã§arptÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 1 aÄŸÄ±r yaralÄ±

Ä°tfaiye ekipleriÂ uzun uÄŸraÅŸlar sonucunda, otomobildeki 3 kiÅŸiyi, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yerden Ã§Ä±kardÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ÅžÃ¼krÃ¼ Polat AfÅŸar ile Åžahin GÃ¼ltekin'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirlendi. AÄŸÄ±r yaralanan Ãœnalcan Ceylan ise yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Ankara Åžehir Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Jandarma ekipleriÂ TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mehmet Ã–zelÃ§i'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ã–zelÃ§i ilk ifadesinde otomobilin aniden Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Ekipler, kazaya iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Â Â Â Â Â 

Jandarmadan corona denetimiÄ°stanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eÄŸlence mekanlarÄ±nda yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Motosiklet hÄ±rsÄ±zlarÄ± kovalamaca sonucu polise yakalandÄ±

Motosiklet hÄ±rsÄ±zlarÄ± kovalamaca sonucu polise yakalandÄ±

Yüz binlerce çalÄ±ÅŸanÄ± kapsÄ±yor! O paralarÄ± faiziyle geri ödersiniz...

YÃ¼z binlerce Ã§alÄ±ÅŸanÄ± kapsÄ±yor! O paralarÄ± faiziyle geri Ã¶dersiniz...

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

Her ÅŸey bir anda oldu! Yolda yürüyordu ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±

Her ÅŸey bir anda oldu! Yolda yÃ¼rÃ¼yordu ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±

SÄ±radaki Haber