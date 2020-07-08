BaÅŸkentte TIR, otomobile Ã§arptÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 1 aÄŸÄ±r yaralÄ±

Kaza, akÅŸam saatlerinde Kahramankazan ilÃ§esine baÄŸlÄ± CiÄŸir kÃ¶yÃ¼ mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Ä°stanbul'a biskÃ¼vi gÃ¶tÃ¼ren Mehmet Ã–zelÃ§i kontrolÃ¼ndeki 01 AAJ 136 plakalÄ± TIR, Ankara-Bolu yolu Ã¼zerinde ÅžÃ¼krÃ¼ Polat AfÅŸar (36) yÃ¶netimindeki 06 E 9990 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±. Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n ÅŸiddetiyle otomobilÂ metrelerce savruldu. KazadaÂ hurdaya dÃ¶nen otomobildeki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ÅžÃ¼krÃ¼ Polat AfÅŸar ile yolcular Åžahin GÃ¼ltekin (36) ve Ãœnalcan Ceylan araÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da jandarma, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ä°tfaiye ekipleriÂ uzun uÄŸraÅŸlar sonucunda, otomobildeki 3 kiÅŸiyi, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yerden Ã§Ä±kardÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ÅžÃ¼krÃ¼ Polat AfÅŸar ile Åžahin GÃ¼ltekin'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirlendi. AÄŸÄ±r yaralanan Ãœnalcan Ceylan ise yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Ankara Åžehir Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Jandarma ekipleriÂ TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mehmet Ã–zelÃ§i'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ã–zelÃ§i ilk ifadesinde otomobilin aniden Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Ekipler, kazaya iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Â Â Â Â Â