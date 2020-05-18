MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Başvuru rekoru! THY tarihi yolculuk 19 Mayıs hatıra bileti alma ekranı... tarihiyolculuk.com bileti nasıl ve nereden alınıyor?
ABONE OL
18.05.2020 - 12:00 |

Başvuru rekoru! THY tarihi yolculuk 19 Mayıs hatıra bileti alma ekranı... tarihiyolculuk.com bileti nasıl ve nereden alınıyor?

Türk Hava Yolları (THY) çok anlamlı bir işe imza atarak tarihi bir yolculuk için kampanya başlattı. Yapılan açıklamada '19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı yere, Samsun’a uçuyoruz.' denildi. Detaylar da paylaşıldı. Şimdi milyonlarca kişi 'THY tarihi yolculuk 19 Mayıs bileti nasıl ve nereden alınır?' sorusunu soruyor. İşte konu hakkındaki bilgiler...

Başvuru rekoru! THY tarihi yolculuk 19 Mayıs hatıra bileti alma ekranı... tarihiyolculuk.com bileti nasıl ve nereden alınıyor?

Corona virüs günlerinde Türk Hava Yolları (THY) çok anlamlı bir işe imza attı. THY'den yapılan açıklamada, '19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı yere, Samsun’a uçuyoruz.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz.

Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım!" denildi.

Bu duyuru sonrası binlerce vatandaş bu kampanyaya dahil olmak ve özel ücretsiz biletlere sahip olmak için deyim yerindeyse sıraya girdi. Sıklıkla sorulan soru ise 'Türk Hava yolları 19 Mayıs bileti nasıl ve nereden alınır?' şeklinde...

THY TARİHİ YOLCULUK 19 MAYIS HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR? 

Bu tarihi yolculuğa evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

Kayıt olma ekranına adınız ve soyadınızı yazarak 'uçuşa katıl' butonuna tıklamanız yeterli.

THY TARİHİ YOLCULUK (19 MAYIS) BİLETİ SATIN ALMA EKRANI TIKLAYINIZ

Salep eken çiftçiler 500 metre karelik alanda 20 bin TL'lik gelir elde ediyorMetre kareye düşen gelir bazında oldukça karlı olan salep, bu sene üreticinin yüzünü güldürdü.Korona virüsü tüm dünyayı ekonomik anlamda sıkıntıya sokarken, Türkiye’de gerekli tedbirler alınarak çiftçilerin üretime devam etmesi isteniyor. Metre kareye düşen gelir bazında en karlı ürünlerden biri olan salep üretimine Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde devam ediliyor. Çiftçiler, sezonun son saleplerinin hasadına başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avcılarda öldürülen oyun salonu sahibinin katil zanlısı teslim oldu

Avcılarda öldürülen oyun salonu sahibinin katil zanlısı teslim oldu

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

18 ve 19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs'ta (bugün) bankalar, PTT ve kargolar açık mı?

18 ve 19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs'ta (bugün) bankalar, PTT ve kargolar açık mı?

Sıradaki Haber