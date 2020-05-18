Başvuru rekoru! THY tarihi yolculuk 19 Mayıs hatıra bileti alma ekranı... tarihiyolculuk.com bileti nasıl ve nereden alınıyor?

Corona virüs günlerinde Türk Hava Yolları (THY) çok anlamlı bir işe imza attı. THY'den yapılan açıklamada, '19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı yere, Samsun’a uçuyoruz.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz.

Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım!" denildi.

Bu duyuru sonrası binlerce vatandaş bu kampanyaya dahil olmak ve özel ücretsiz biletlere sahip olmak için deyim yerindeyse sıraya girdi. Sıklıkla sorulan soru ise 'Türk Hava yolları 19 Mayıs bileti nasıl ve nereden alınır?' şeklinde...

THY TARİHİ YOLCULUK 19 MAYIS HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR?

Bu tarihi yolculuğa evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

Kayıt olma ekranına adınız ve soyadınızı yazarak 'uçuşa katıl' butonuna tıklamanız yeterli.

THY TARİHİ YOLCULUK (19 MAYIS) BİLETİ SATIN ALMA EKRANI TIKLAYINIZ