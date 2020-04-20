Batağa Saplanmak deyiminin anlamı nedir? Kısaca deyim açıklaması

TDK’ya göre batağa saplanmak atasözünün anlamı, ‘içinden çıkılması güç bir durumda olmak,’ şeklinde tabir edilmektedir.

Batağa Saplanmak Deyiminin Anlamı Nedir?

İnsanlar bazı zamanlar birtakım durumdan içerisine girer ve çıkış yolu bulamaz. Farklı çareler üretmeye çalışsa bile hiçbiri çıkış yoluna doğru gitmez. İşte böyle durumlarda ise batağa saplanmak deyimi kullanılmaktadır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Ağrılarım konusunda hiçbir şey yapamadım, resmen batağa saplanmış hissediyorum.’’

Bu şekilde pek çok farklı cümle içerisinde batağa saplanmak deyimi ne kullanmak mümkündür.

Kısaca Deyim Açıklaması

Hayatta bazen birçok zorluk içerisine girilir ve bu zorluklar bazı zamanlar en dibe kadar gidebilir. Böyle durumlarda ise çözüm üretmek çok zor hale gelir ve seçenekler de neredeyse biter. Böyle zamanlarda kişi kendini batağa saplanmış ve çare bulamaz bir halde hisseder. O yüzden de bir duygu ya da durumu belirtmek amaçlı kullanılan deyimler kapsamında, batağa saplanmak deyimi kullanılır.