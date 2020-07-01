‘Bataklık’tan uluslararası şebeke çıktı

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza atıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ek hizmet binasında yaptığı açıklamada, dün sabah saat 04.30 itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Soylu, “Yaklaşık bir yıldır takip edilen, cumhuriyet ve yakın tarihimizin önemli operasyonlarından birisini arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Bu operasyonun ismi Bataklık. Bu operasyonun özelliği, uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleriyle mücadele etmek” bilgisini paylaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik ekiplerince, Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru başta olmak üzere 90’lı yıllardan bu yana dünya genelinde, yasa dışı faaliyette bulunduğu tespit edilen suç şebekesine yönelik kapsamlı ve gizli bir çalışma yürütüldü. Altı şüpheli ve üç şirketin incelenmesiyle başlatılan soruşturmanın devamında, aralarında iki örgüt elebaşının da bulunduğu 94 şüpheli ve bu kişilerle bağlantılı 19 şirkete ulaşıldı.

Mal varlıklarına el kondu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine dün sabah erken saatlerde, haklarında gözaltı kararı verilen 94 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kilis ve Mersin’de, “Bataklık” adı verilen eş zamanlı operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, şüphelilere ait 85 ikamet, 25 iş yeri olmak üzere toplam 110 ayrı adreste ve farklı banka şubelerindeki 7 kiralık kasada suç unsurlarının tespiti için operasyon gerçekleştirildi. Açıklamada, “Suç örgütünün, banka hesaplarında görülen 70 milyon civarındaki mevduata el konulmuştur. Operasyonda 11 ilde, 94 şüpheliden aralarında örgüt liderleri Çetin G. ve Nejat D.’nin bulunduğu 74 şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca operasyon sırasında 11 ilde 21 milyon TL değerinde döviz, Türk lirası, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 281 adet tapu, 31 adet tabanca, 32 adet bilgisayar, cep telefonları, sim kartları, para sayma makinaları ile 21 adet lüks otomobile el konulmuştur. İş yerlerinde ve kiralık banka kasalarında arama ve el koyma işlemlerine devam edilmektedir” denildi.

Nejat Daş ve Çetin Gören gözaltında

Gözaltına alınanlar arasında uluslararası uyuşturucu kaçakçısı, 'Türk Escobar' olarak bilinen Nejat Daş ve Çetin Gören’in bulunduğu öğrenildi. Avrupa’nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan Gören hakkında Ekim 2012’de Belçika’da soruşturma açıldı. Anvers Limanı’nda 8 ton uyuşturucu ele geçirilmesi olayının şüphelisi olan Gören, Ekvator’dan muz ithalatı adı altında uyuşturucu kaçırdı. Uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya’da cezaevinden firar eden Gönen, Hollanda’da uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından da adli kontrol altındayken elektronik kelepçesini kırarak Türkiye’ye kaçtı. Yakalanan Çetin Gören hakkında, INTERPOL tarafından kırmızı bültenler ve Avrupa’da tutuklama kararları çıkarıldığı görüldü. Örgüt liderinin yurt dışında işlediği suçlar nedeniyle toplam 26 yıl hapis cezası bulunuyor.

Dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçıları arasında yer alan Nejat Daş’ın adı ise, ilk kez 1992’de gündeme geldi. 1992’de 3.1 ton uyuşturucu taşıyan Kısmetim-1 gemisi, operasyon sırasında kendi personeli tarafından batırıldı. 1993 yılında Lucky-S gemisine yapılan operasyonda 11 ton uyuşturucu ele geçirildi. Daş, soruşturma kapsamında tutuklandı. 1994’te duruşmaya giderken firar eden Daş, gıyabında 25 yıl 8 ay hapis cezası aldı. 2003’de İspanya’da uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan Daş, 2007’de Türkiye’ye iade edildi ve 2012’de 1.2 milyon lira kefaletle serbest kaldı. Mayıs 2020’de İngiltere’den gelen bir TIR’dan çıkan 300 bin sterlin ile ilgili gözaltına alındı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bunların yanı sıra şebekenin en önemli isimlerinden biri olan Halil Arslantaş da Gaziantep’te yakalandı.

FETÖ’nün finansörü

Suç şebekesinin, 1993’ten itibaren ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar, 2 ton 500 kilogram baz morfin ve 140 kilogram eroin, 2012’de ele geçirilen 18 tonun üzerindeki kokain, 2016’da bir gemide ele geçirilen 20 ton esrarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Suç şebekesinin, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği kazanç ile FETÖ’ye de finans sağladığı saptandı. Suç örgütü üyelerinin elde ettiği geliri, kuryeler aracılığıyla Türkiye’ye getirdiği belirlenince bu yöntemle Türkiye’ye ulaştırılmaya çalışılan 953 bin 660 İngiliz Sterlinine el konuldu.

‘Suç gelirleri 500 milyon lira’

Operasyonla ilgili bilgiler veren Soylu, “Bu operasyon hem suç gelirlerine yönelik, bir özelliği daha var silahlı suç örgütü olarak tespit edildi. Örgütün iki tepe yöneticisi var, bir tanesinin Brezilya ve Hollanda’da 26 yıllık hapis cezası ve kırmızı bülteni söz konusu. Şu ana kadar da 70 milyon liraya el konuldu. Tüm süreçlerle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak” dedi.

Soylu, operasyonun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Daire Başkanlığı, Ankara ve İstanbul Emniyet müdürlükleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile uzun süredir planlandığını, takip edildiğini söyledi. Operasyonla ilgili dosyanın gizli yürütüldüğünü aktaran Soylu, yaklaşık iki ay önce operasyona bağlı olarak bir yakalama gerçekleştirildiğini anlattı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de konuya ilişkin görüşmeler yaptığını dile getiren Soylu, Adalet Bakanlığı’nın ve MASAK’ın da bu konuda önemli çalışmalar yaptığını vurguladı. Soylu, “Bu operasyon, cumhuriyet tarihinin özelikle uyuşturucu ve suç gelirleriyle ilgili önemli bir operasyonudur. Bu kapsamda, bu büyüklükte bir operasyon bugüne kadar olmadı ama bugünden sonra çok daha güçlü olabileceğini ifade etmek istiyorum” dedi.

15 milyon değerinde lüks otomobiller

‘Bataklık’ operasyonuyla çökertilen FETÖ finansörü uyuşturucu çetesinin üyelerinin taşınmaz gayrimenkulleri ile banka hesaplarına el konurken, lüks sınıfındaki 20 aracı da İstanbul Emniyeti’nin bahçesine çekildi. Toplam piyasa ederi 10 ile 15 milyon lira arasında olduğu değerlendirilen lüks araçlar içerisinde 1 milyon liralık spor otomobil dikkat çekti. Yüklü miktarda uyuşturucu ile silah ve mühimmatın ele geçirildiği çetenin adreslerinden içerisi mücevher ve döviz dolu kasalarının da ele geçirildiği öğrenildi. Uyuşturucudan temin edilen paralarla alındığı değerlendirilen ve el konulup muhafaza altına alınan kasaların içerisindekilerle, taşınır taşınmaz varlıklarına el konan çetenin İstanbul’da 10’u işyeri 54 adrese yapılan baskınlarla gözaltına alınan 38 üyesi ise akşam saatlerinde soruşturmanın merkezi Ankara’ya gönderildi.